Kandıra Kırkarmut Mahallesi Kırkarmut Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Ali Aktaş (83) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ali Aktaş’ın cenazesi Kırkarmut Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırkarmut Mezarlığında toprağa verildi.