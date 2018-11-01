Selçuk Ermeç
İzmit Cumhuriyet Mahallesi Necmettin Kırbaş Sokak Uğur Sitesi C-Blok No.44 A-1-2 adresinde ikamet eden Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Selçuk Ermeç(64) yüksek tansiyon nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Şirinevler Camiinden alınarak Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz