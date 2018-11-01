Nevzat Mustafaoğlu
İzmit Kadıköy Mahallesi Gülbeyaz Sokak No.10/3 adresinde ikamet eden çelik Kontrüksiyon ustası, 4 çocuk babası Nevzat Mustafaoğlu(57) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Zincirlikuyu Camiinden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz