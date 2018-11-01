Fethiye Marmara
İzmit Kadıköy Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi No.45/6 adresinde ikamet eden Ssk emeklisi merhum Recep Marmara’nın eşi, 3 çocuk annesi Fethiye Marmara(75) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Merkez Yeşil Camiinden alınarak Saraylı Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz