Muammer Tüysüz
İzmit Tüysüzler Mahallesi Defne Sokak Serace Konutalrı No.26/E adresinde ikamet eden ikamet eden tanınmış simalardan Tüccar Hayrettin Tüysüz'ün eşi, 4 çocuk annesi ev hanımı Muammer Tüysüz(93) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti. Cenazesi Perşembe günü öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz