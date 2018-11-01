İzmit Tüysüzler Mahallesi Defne Sokak Serace Konutalrı No.26/E adresinde ikamet eden ikamet eden tanınmış simalardan Tüccar Hayrettin Tüysüz'ün eşi, 4 çocuk annesi ev hanımı Muammer Tüysüz(93) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti. Cenazesi Perşembe günü öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verilecek.