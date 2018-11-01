Mustafa Sabur
İzmit Yenidoğan Mahallesi Akar Sokak No.2 adresinde ikamet eden Seka emeklisi 3 çocuk babası Mustafa Sabur(94) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yenidoğan Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz