Nazire Tan
İzmit Erenler Mahallesi Kanlıbağ Sokak No.7/3 adresinde ikamet eden esnaf merhum Mehmet Tan’ın eşi, 4 çocuk annesi Nazire Tan(95) koah hastalığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Kanlıbağ Hacıbahar Camiinden alınarak Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz