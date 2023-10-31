Derince Mersincik Mahallesi Sırma Sokakta ikamet eden Etem Yeşil(68) kolon kanseri sebebiyle vefat etti. Emekli nakliyeci ve 4 çocuk babası olan Etem Yeşil’in cenazesi ikindi namazına müteakip Çınarlıdere Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.