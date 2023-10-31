Kartepe Emekevler Mahallesi Neşe Sokak’ta ikamet eden Yaşar Pehlivan(65) kalp krizi sebebiyle vefat etti. Köseköy –İzmit minibüs şoförlüğünden ekmeli ve 3 çocuk babası olan Yaşar Pehlivan’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Konak Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.