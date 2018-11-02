İzmit Tavşantepe Mahallesinde ikamet eden Emekli esnaf Hüseyin Kaymak (70) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hüseyin Kaymak’ın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.