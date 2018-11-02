Münevver İzgi
İzmit Serdar Mahallesi Serdar Bayırı Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Merhum Sait İzgi’nin eşi Münevver İzgi (78) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Münevver İzgi’nin cenazesi Reyhan Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz