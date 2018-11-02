İzmit Serdar Mahallesi Serdar Bayırı Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Merhum Sait İzgi’nin eşi Münevver İzgi (78) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Münevver İzgi’nin cenazesi Reyhan Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.