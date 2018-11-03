İzmit Orhan Mahallesi Kamerli Sokak Alanpark Sitesi adresinde ikamet eden Emekli memur Merhum Yaşar Kocabey’in eşi Aysel Kocabey (80) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Aysel Kocabey’in cenazesi Damlar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.