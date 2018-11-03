Celal Beğli
İzmit Şirintepe Mahallesi Kocamışoğlu Sokak Feza Siteleri adresinde ikamet eden Goodyear Fabrikasından emekli Celal Beğli (90) koah hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Celal Beğli’nin cenazesi Orhan Gazi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz