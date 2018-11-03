İzmit Şirintepe Mahallesi Kocamışoğlu Sokak Feza Siteleri adresinde ikamet eden Goodyear Fabrikasından emekli Celal Beğli (90) koah hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Celal Beğli’nin cenazesi Orhan Gazi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.