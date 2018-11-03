Safigül Karagül
İzmit Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak adresinde ikamet eden fabrika işçisi Merhum Musa Karagül’ün eşi Safigül Karagül (65) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Safigül Karagül’ün cenazesi Köşem Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
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