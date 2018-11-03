İzmit Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokak adresinde ikamet eden fabrika işçisi Merhum Musa Karagül’ün eşi Safigül Karagül (65) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Safigül Karagül’ün cenazesi Köşem Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.