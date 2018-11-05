Fikriye Kara
İzmit Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi adresinde ikamet eden Güreşçi merhum Yaşar Kara’nın eşi Alperen Ocakları İzmit İlçe Başkanı Serkan Öztürk’ün anneannesi olan Fikriye Kara (76) kolon kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fikriye Kara’nın cenazesi Başaran Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şirinsulhiye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz