Saadet Cengiz
İzmit Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı adresinde ikamet eden sınıf öğretmeni merhum Fehmi Nuri Cengiz’in eşi Saadet Cengiz (94) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Saadet Cengiz’in cenazesi Ulu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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