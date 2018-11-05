İzmit Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi Özalp Caddesi adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan merhum Hasan Yalçın’ın eşi Fevziye Yalçın (59) kemik kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fevziye Yalçın’ın cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.