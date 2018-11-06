İzmit Fethiye Mahallesi Fethiye Merkez mevkisi küme evleri adresinde ikamet eden çiftçi Ahmet Özaydın (86) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ahmet Özaydın’ın cenazesi Fethiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fethiye Mezarlığında toprağa verildi.