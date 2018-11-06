Ahmet Özaydın
İzmit Fethiye Mahallesi Fethiye Merkez mevkisi küme evleri adresinde ikamet eden çiftçi Ahmet Özaydın (86) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ahmet Özaydın’ın cenazesi Fethiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fethiye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz