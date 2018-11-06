Havva Güncan
Derince Çınarlı Mahallesi 8. Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Mehmet Güncan’ın eşi Havva Güncan (45) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Havva Güncan cenazesi Akçakese Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akçakese Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz