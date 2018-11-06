Derince Çınarlı Mahallesi 8. Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Mehmet Güncan’ın eşi Havva Güncan (45) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Havva Güncan cenazesi Akçakese Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akçakese Köy Mezarlığında toprağa verildi.