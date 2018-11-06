Vahide Turgut
İzmit Bekirdere Mahallesi Öz Yücel Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Mehmet Turgut’un eşi Vahide Turgut (69) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Vahide Turgut’un cenazesi Pirahmetler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Öğümce Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz