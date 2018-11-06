İzmit Bekirdere Mahallesi Öz Yücel Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Mehmet Turgut’un eşi Vahide Turgut (69) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Vahide Turgut’un cenazesi Pirahmetler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Öğümce Mezarlığında toprağa verildi.