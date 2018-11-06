\u0130zmit Yeni\u015fehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvar\u0131 adresinde ikamet eden k\u00f6fteci Veysel Akg\u00fcn (82) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Veysel Akg\u00fcn\u2019\u00fcn cenazesi D\u00fczce\u2019de topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz