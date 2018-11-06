Sadiye Demir
İzmit Pirceler Köyünde ikamet eden çiftçi merhum Muharrem Demir’in eşi Sadiye Demir (87) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan SAdiye Demir’in cenazesi Pirceler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındna Piroğlu Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz