İzmit Pirceler Köyünde ikamet eden çiftçi merhum Muharrem Demir’in eşi Sadiye Demir (87) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan SAdiye Demir’in cenazesi Pirceler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındna Piroğlu Köy Mezarlığında toprağa verildi.