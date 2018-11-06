Ertan Öz
İzmit Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi Kaya Sokak adresinde ikamet eden Almanya’da işçi olarak çalışan Ertan Öz (46) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ertan Öz’ün cenazesi Beylerbeyi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Beylerbeyi Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz