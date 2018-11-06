İzmit Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi Kaya Sokak adresinde ikamet eden Almanya’da işçi olarak çalışan Ertan Öz (46) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ertan Öz’ün cenazesi Beylerbeyi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Beylerbeyi Mezarlığında toprağa verildi.