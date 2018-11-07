Derince Çınarlı Mahallesi Kırman Sokak adresinde ikamet eden yurtdışından emekli merhum Muammer Öksüz’ün eşi Memduha Öksüz (88) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Memduha Öksüz’ün cenazesi Sakarya’da toprağa verildi.