İzmit Hacı Hasan Mahallesi Hacı Osman Sokak Oğuz Saray Apartmanı B.Blok adresinde ikamet eden emekli memur Alim Akkaya (86) felç rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Alim Akkaya’nın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Merkez Mezarlığında toprağa verildi.