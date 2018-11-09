Kartepe Emekevler Mahallesi Paşadağ Caddesi adresinde ikamet eden Emekli Zabıt Katibi Cevdet Bayındır (72) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Cevdet Bayındır’ın cenazesi Sakarya Hendek İlçesinde toprağa verildi.