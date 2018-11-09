Salih Keleş
İzmit Alikahya Merkez Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi Salih Keleş (80) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Salih Keleş’in cenazesi Alikahya Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz