İzmit Alikahya Merkez Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi Salih Keleş (80) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Salih Keleş’in cenazesi Alikahya Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.