Derince Sırrıpaşa Mahallesi Gaffar Okkan Caddesinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığından emekli, Aydın Demiröz(59)kanser nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Derince Merkez Camiinden alınarak Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.