DerinceGeredeli Divanı Geredeli Mahallesinde ikamet eden Çiftçi Rahmi Karaduman’ın eşi Emine Karaduman (61) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Emine Karaduman’ın cenazesi Kepekli Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kepekli Mezarlığında toprağa verildi.