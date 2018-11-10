Emine Karaduman
DerinceGeredeli Divanı Geredeli Mahallesinde ikamet eden Çiftçi Rahmi Karaduman’ın eşi Emine Karaduman (61) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Emine Karaduman’ın cenazesi Kepekli Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kepekli Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz