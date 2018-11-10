İzmit Yenimahalle Akdeniz Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Aşur Demirel’in eşi Belkise Demirel (82) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Belkise Demirel’in cenazesi Esentepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.