Belkise Demirel
İzmit Yenimahalle Akdeniz Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum Aşur Demirel’in eşi Belkise Demirel (82) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 8 çocuk annesi olan Belkise Demirel’in cenazesi Esentepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.
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