Sadettin Güneş
İzmit Yenişehir Mahallesi Şehit Zeki Aktan Sokak adresinde ikamet eden seramik fabrikasından emekli Sadettin Güneş (73) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Sadettin Güneş’in cenazesi Durhasan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Durhasan Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz