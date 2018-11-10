İzmit Yenişehir Mahallesi Şehit Zeki Aktan Sokak adresinde ikamet eden seramik fabrikasından emekli Sadettin Güneş (73) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Sadettin Güneş’in cenazesi Durhasan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Durhasan Mezarlığında toprağa verildi.