İzmit Karabaş Mahallesi İkizli Çeşme Aksu Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi Hacı Ali Koç (94) vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Hacı Ali Koç’un cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.