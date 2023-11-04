İzmit Gündoğdu Mahallesi Umutcan Sokak adresinde ikamet eden Derince Belediyesinden emekli Sami Karayel (73) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Sami Karayel’in cenazesi Orhaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orhaniye Mezarlığında toprağa verildi.