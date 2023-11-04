İzmit Zabıtan Mahallesi Turist Sokak adresinde ikamet eden kasaplık yapan Yaşar Atar (69) vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Yaşar Atar’ın cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.