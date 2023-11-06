Mustafa Umut Diriöz
TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde çalışan ve Petrol İş Kocaeli Şubesi Üyesi Mustafa Umut Diriöz(39) tedavi gördüğü kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Diriöz, kurtarılamadı. Kübra Diriöz ile evli 1 çocuk babası Mustafa Diriöz’ün vefatı sevenlerini derinden düzdü. Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Düzağaç Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.