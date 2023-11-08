Körfez Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak adresinde ikamet eden serbest çalışan emekli Alaattin Sevindik’in eşi Ferhan Sevindik (56) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ferhan Sevindik’in cenazesi Kemal Sadi Şirin Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Mezarlığında toprağa verildi.