Kartepe Suadiye Çepni Mahallesi Öğretmen Necati Çıkmazı Sokak adresinde ikamet eden belediye emeklisi Halil Özmüş (64) kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Halil Özmüş’ün cenazesi Suadiye Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Mezarlığında toprağa verildi.