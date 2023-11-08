Kandıra Pınarlı Mahallesi orta mevki küme evleri adresinde ikamet eden çiftçi merhum Ramazan Korkmaz’ın eşi Hatice Korkmaz (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı olan Hatice Korkmaz’ın cenazesi Pınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pınarlı Mezarlığında toprağa verildi.