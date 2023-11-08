İzmit Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi adresinde ikamet eden Almanya’dan emekli merhum Metin Gökçek’in eşi Almanya’dan emekli Hatice Gökçek (71) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hatice Gökçek’in cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.