İzmit Alikahya’da ikamet eden ve su dağıtım şirketinde çalışan İbrahim Aksu (48) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Aksu’nun cenazesi İmamı Rabbani Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.