İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak adresinde ikamet eden Almanya’dan emekli Niyazi Durmuş (83) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Niyazi Durmuş’un cenazesi Pirceler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pirceler Mezarlığında toprağa verildi.