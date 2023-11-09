İzmit Erenler Mahallesi Hatip Sokak’ta ikamet eden Yahya Kaptan’da bina görevlisi olarak çalışan Yaşar Okumuş (58) KOAH hastalığı sebebi ile vefat etti. 2 çocuk babası Yaşar Okumuş’un cenazesi Zincirlikuyu Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.