İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak’ta ikamet eden SSK emeklisi Mehmet Cengiz (78) solunum yetmezliği sebebi ile vefat etti. 6 çocuk babası Mehmet Cengiz’in cenazesi Kocatepe Şeyh Edebali Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzuntarla Mezarlığı’nda toprağa verildi.