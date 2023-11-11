Kartepe Beşevler Köyü’nde ikamet eden Emine Birdal(74) böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etti. İzmit Belediyesi operatörlükten emekli olan merhum Süleyman Birdal’ın eşi ve 8 çocuk annesi olan Emine Birdal’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Beşevler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Beşevler Mezarlığında toprağa verildi.