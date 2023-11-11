İzmit Akmeşe Atatürk Mahallesinde ikamet eden Kadir Merdan(78) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Merhum emekli kamyon şöförü ve 5 çocuk babası olan Kadir Merdan’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Akmeşe Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.