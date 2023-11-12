Ayşe Nesrin Develioğlu
Gölcük Değirmendere Merkez Mahallesi Aksoy Caddesi adresinde ikamet eden Gölcük Tersanesinden emekli Ayşe Nesrin Develioğlu (73) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Bekar olan Ayşe Nesrin Develioğlu’nun cenazesi Değirmendere Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.