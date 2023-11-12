Gölcük Değirmendere Merkez Mahallesi Aksoy Caddesi adresinde ikamet eden Gölcük Tersanesinden emekli Ayşe Nesrin Develioğlu (73) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Bekar olan Ayşe Nesrin Develioğlu’nun cenazesi Değirmendere Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere Merkez Mezarlığında toprağa verildi.