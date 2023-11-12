İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi 3. Sipahi Aziz Bey Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası merhm Nesim Yaşarlar’ın eşi Esma Yaşarlar (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Esma Yaşarlar’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.