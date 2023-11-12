İzmit Alikahya Kavanyum Evlerinde ikamet eden SSK emeklisi Recep Uysal (85) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Recep Uysal’ın cenazesi İmam-ı Rabbani Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.