İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Mevlana Caddesinde ikamet eden emekli inşaat işçisi Ahmet Arıcan(61) kanser hastalığı sebebi ile vefat etti. 3 çocuk babası Ahmet Arıcan’ın cenazesi Boşnaklar Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Boşnaklar Mezarlığı’nda toprağa verildi.