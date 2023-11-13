Ergün Göksel
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Bahadırlı Sokak’ta ikamet eden Sanayi Sitesi esnaflarından Ergün Gökse(82) yaşlılığa bağlı sebeplerden vefat etti. 2 çocuk babası Ergün Göksel’in cenazesi Fevziye Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.